Завербованная Украиной россиянка признала вину в диверсиях под Воронежем

Суд в Москве приговорил к 19 годам колонии россиянку Юлию Лемещенко, завербованную украинскими спецслужбами. Приговор вынесли 22 ноября. Сегодня он вступил в силу. Лемещенко признала вину в изготовлении взрывчатки и организации диверсий, сообщает ЦОС ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Лемещенко

Фото: ФСБ России Юлия Лемещенко

Фото: ФСБ России

«Я оказывала содействие в организации диверсионно-террористических актов. Изготовленные средства поражения использовала для подрыва инфраструктуры. Вину признаю полностью», — заявила осужденная на видео ФСБ.

По данным ведомства, Лемещенко с позывным «Луфи» осенью 2023 года заполнила анкету в Telegram-боте, после чего с ней вышли на связь украинские спецслужбы. В 2024 году она совершила подрыв энергообъектов, причинив ущерб более чем на 2,2 млн руб. Она готовила теракт против российского офицера в Воронеже, где была задержана в феврале 2025 года.