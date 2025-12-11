Самара находится в лидерах по числу покупок цифровых товаров
Самара вошла в десятку мегаполисов с самым высоким уровнем покупок цифровых товаров в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Почтой Mail.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Согласно данным аналитиков, лидерами по количеству пополнений игровых кошельков и оплате зарубежных сервисов стали Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону. В топ-10 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Челябинск, Нижний Новгород и Казань.
Наиболее востребованными цифровыми товарами остаются пополнение кошелька Steam, покупка внутриигровой валюты в Fortnite и оплата подписки ChatGPT. Большая часть операций по пополнению игровых сервисов приходится на жителей крупных городов.