Самара находится в лидерах по числу покупок цифровых товаров

Самара вошла в десятку мегаполисов с самым высоким уровнем покупок цифровых товаров в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Почтой Mail.

Согласно данным аналитиков, лидерами по количеству пополнений игровых кошельков и оплате зарубежных сервисов стали Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону. В топ-10 также вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Челябинск, Нижний Новгород и Казань.

Наиболее востребованными цифровыми товарами остаются пополнение кошелька Steam, покупка внутриигровой валюты в Fortnite и оплата подписки ChatGPT. Большая часть операций по пополнению игровых сервисов приходится на жителей крупных городов.

