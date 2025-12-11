Захоронения участников СВО осквернили в Кызыле, возбуждено уголовное дело

В Республике Тыва возбудили уголовное дело из-за осквернения воинских захоронений на Центральном кладбище Кызыла. Оно расследуется по ст. 243.4 УК РФ (повреждение и осквернение воинских захоронений).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Неизвестные повредили 11 захоронений участников спецоперации, которые расположены на отдельном участке Аллеи Славы, рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Алла Нурсат. По информации источников, злоумышленники подожгли флаги на могилах бойцов СВО.

В прокуратуре республики сообщили, что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования дела.

Илья Николаев