Республика Алтай потратит 57 млн рублей на борьбу с шелкопрядом

Республике Алтай на 2026 год выделено из федерального бюджета 57 млн руб. на борьбу с непарным шелкопрядом. Объем средств назвал и. о. вице-премьера — министра природных ресурсов и экологии региона Владислав Челтугашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нашествие непарного шелкопряда в окрестностях Онгудая, Республика Алтай

Фото: Алексей Зубакин Нашествие непарного шелкопряда в окрестностях Онгудая, Республика Алтай

Фото: Алексей Зубакин

Господин Челтугашев принял участие в прямой линии, которую провел 11 декабря глава Горного Алтая Андрей Турчак. «Мы планируем обработку в трех муниципальных образованиях — Онгудайском, Шебалинском и частично Усть-Канском районах. Общий объем обработки — 21 га»,— рассказал он. По словам и. о. вице-премьера, обработка планируется весной и осенью обоими возможными способами — ручной сборкой и опрыскиванием биологически активным препаратом в соответствии с федеральными экологическими нормативами.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае 2024 года жители Республики Алтай жаловались на широкое распространение непарного шелкопряда, который стал наносить ущерб не только лесам, но и сельскохозяйственным угодьям. Всего в прошлом году на борьбу с сибирским и непарным шелкопрядом в Сибирском федеральном округе было выделено 726 млн руб.

Валерий Лавский