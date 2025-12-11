Жители Ярославской области стали чаще жаловаться на банки

За 9 месяцев 2025 года жители Ярославской области направили в Банк России 1911 жалоб, 54,2% которых были связаны с действиями банков. Как сообщили в областном отделении ЦБ, число жалоб на действия банков выросло на 18% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

«Ярославцы стали чаще жаловаться на блокировки банковских карт и дистанционного банковского обслуживания, что является следствием введенных в прошлом году мер по противодействию мошенничеству»,— констатировали в отделении.

Однако у введенных мер по борьбе с мошенниками есть и положительный результат — жители региона стали реже жаловаться на кредитные организации по этим вопросам.

В ярославском отделении Банка России также рассказали, что за прошедшие 9 месяцев в 1,7 раза выросло число жалоб на микрофинансовые организации. Ярославцы жаловались на невозврат денег за допуслуги, отказ в перерасчете долга и в предоставлении кредитных каникул.

При этом положительную динамику показала сфера страхования. Жители региона стали меньше жаловаться на неверное применение КБМ, оформление и обслуживание КАСКО, на программы инвестиционного страхования жизни. Число таких обращений в Банк России снизилось на 18%.

Алла Чижова