В Башкирии в ноябре выдали 34,5 тысяч кредитный карт

В ноябре этого года в Башкирии выдали 34,5 тыс. новых кредитных карт, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это на 13,1% меньше, чем в октябре (39,7 тыс. единиц).

Больше всего кредитных карт в регионах России в прошлом месяце выдано в Москве (85,2 тыс.), Московской области (71,6 тыс.), Краснодарском крае (54 тыс.), Санкт-Петербурге (49,0 тыс.) и Свердловской области (35,7 тыс.).

Наиболее серьезная динамика сокращения числа выданных кредиток по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в Крыму (-25,8%), Кемеровской области (-20,4%), Алтайском крае (-18,8%), в Новосибирской (-18,4%) и Омской (-18,3%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге выдача новых кредитных карт за месяц сократилась соответственно на 14,9% и 12%.

В целом по стране в ноябре этого года выдали 1,11 млн. новых кредитных карт, это на 16,3% меньше, чем в октябре (1,33 млн единиц).

Майя Иванова