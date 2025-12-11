Информацию о взрыве возле школы в Кургане назвали фейком

Правительство Курганской области заявило о том, что информация о взрыве замаскированного под денежную купюру устройства возле одной из школ регионального центра является фейком. Недостоверные сведения распространяются в мессенджерах, сообщается в официальном Telegram-канале правительства Зауралья.

«Правоохранительные органы подобных происшествий со взрывными устройствами возле учебных заведений в Курганской области не зафиксировали. Родители, дети и педагоги с сообщениями о подобных ситуациях не обращались»,— говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендуют не доверять непроверенным источникам и обращаться за информацией к официальным органам.