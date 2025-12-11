В Уфе на полях Международной недели бизнеса назвали победителей премии «Лидеры жилищного строительства Республики Башкортостан». Группа компаний «Первый Трест» признана «Девелопером года». Ее проект — ЖК «Первый остров» — жюри выбрало «Лучшим объектом у воды от застройщика» — категория «строящееся жилье».

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Генеральный директор ГК «Первый Трест» Ильдар Гарипов подчеркнул, что такой результат стал возможным благодаря слаженной работе команды профессионалов, инновационным решениям и ответственному подходу к каждому проекту.

«Мы глубоко признательны за столь высокую оценку наших усилий и достижений. Будем продолжать создавать комфортную среду для жизни и бизнеса, внедряя передовые технологии и лучшие практики строительства», — заявил Ильдар Гарипов.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

По словам исполнительного директора Ассоциации застройщиков РБ Адель Сайфуллиной, «Первый Трест» отличает системный подход к девелопменту: от продуманного выбора площадок и грамотного градостроительного решения до высокого качества строительства и создания комфортной среды для жизни.

«Проекты компании становятся ориентирами для рынка как по уровню архитектуры, так и по развитию территории — с инфраструктурой, благоустройством и вниманием к запросам жителей. Присуждение статуса «Девелопер года» группе компаний «Первый Трест» отражает не только высокие профессиональные результаты, но и вклад в формирование современного облика города и повышение качества городской среды для тысяч жителей», — отметила Адель Сайфуллина.

Фото: АО ГК «Первый Трест»

Профессиональная премия «Лидеры жилищного строительства Республики Башкортостан» с 2024 года определяет лучшие жилые объекты городского и загородного строительства. Проекты оцениваются при участии экспертного сообщества, представителей профильных органов государственной власти, архитекторов, признанных экспертов в области градостроительства.

В этом году премию вручили в 23 номинациях, из которых семь стали специальными.

ЖК «Первый остров» — Застройщик ООО «СЗ ОСТРОВ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф