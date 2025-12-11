В Удмуртии конфискованы 60 бензопил за незаконную рубку леса

В Удмуртии за год конфисковали 60 бензопил у граждан, занимавшихся незаконной вырубкой леса, сообщает пресс-служба судебных приставов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Одним из случаев стало преступление жителя Юкаменского района, который без разрешительных документов вырубил 14 хвойных деревьев в Красногорском лесничестве. Суд признал его виновным по статье 260 УК РФ и назначил штраф 18 тыс. руб. с конфискацией бензопилы.

Также был осужден житель Ярского района за незаконную вырубку деревьев для заготовки дров. Суд постановил взыскать материальный ущерб и конфисковать его бензопилу. Конфискованные бензопилы переданы специализированной организации для реализации.

Анастасия Лопатина