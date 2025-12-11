Участник СВО возглавил район в Томской области

Участник СВО Сергей Бикмаев избран главой Зырянского района Томской области. Решение районная дума приняла единогласно, говорится в сообщении муниципального парламента.

«Сергею Николаевичу 45 лет, он ветеран боевых действий, последние годы работал в системе образования»,— рассказал о новом муниципальном руководителе томский губернатор Владимир Мазур.

Зырянский район с населением примерно 11 тыс. человек находится на юго-востоке региона. С 2020 года его возглавлял Алексей Мочалов, пятилетний срок полномочий которого истек.

Валерий Лавский