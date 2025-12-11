Ярославская прокуратура призвала депутатов увеличить расходы на ремонт дорог
Прокуратура Ярославской области рекомендовала в бюджете 2026 года увеличить финансирование по ремонту дорог, капремонту медицинских организаций, обеспечению детей-сирот жильем, а также на содержание объектов коммунальной инфраструктуры региона. Позицию надзорного ведомства озвучила представитель прокуратуры Ольга Гусева на заседании комитета по бюджету областной думы.
Фото: Ярославская областная дума
На заседании рассматривались вопросы исполнения областного бюджета 2025 года и проект бюджета на следующий год. Представитель прокуратуры сообщила, что дополнительного финансового обеспечения требует ряд сфер, в том числе дорожного хозяйства.
«Несмотря на принимаемые меры по ремонту автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в ненормативном состоянии находится значительная их часть — 46,3%»,— сказала сотрудник надзорного ведомства.
В областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта находятся 203 судебных решения по ремонту дорогу, многие из них не исполняются несколько лет. Проблемной остается сфера здравоохранения и социального обеспечения, отметила представитель прокуратуры.
«Особого внимания требуют вопросы капитального ремонта зданий медицинских учреждений, в ряде из которых остаются неисполненными предписания контролирующих органов»,— пояснила сотрудник ведомства.
Среди требующих финансирования вопросов она также отметила оснащение образовательных учреждений системами оповещения и охранной сигнализацией, а также обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
«Длительное время нерешенными остаются вопросы восстановления жилищных прав граждан. В прокуратуру по данному вопросу поступает многочисленное количество жалоб. Прокурорами фиксировались факты отклонения заявок органов местного самоуправления на дополнительное финансирование мероприятий по расселению многоквартирных домов»,— добавила Ольга Гусева.
Проблемной остается и сфера ЖКХ, а именно есть потребность в дополнительных средствах на содержание изношенных объектов.
«В связи с этим необходимо при исполнении бюджета 2026 года обратить внимание на острые проблемы в социально-значимых сферах. Вместе с тем, как показывает практика, средства областного бюджета направляются в том числе и на организацию зон отдыха и катания на коньках в зимний период, установку архитектурной подсветки, туристических указателей»,— пояснила представитель надзорного ведомства.
Дискуссии по озвученным предложениям на заседании комитета не возникло. Проект закона о региональном бюджете на 2026 год принят в первом чтении в ноябре. Доходы запланированы в объеме 151,5 млрд руб., расходы — 151,9 млрд руб. В правительстве области сообщали, что на отрасли социальной сферы — здравоохранение, культуру, образование, социальную защиту, физкультуру и спорт — направят 73,7 млрд руб.
Ко второму чтению губернатор и депутаты подготовили поправки, которые сейчас рассматриваются на заседаниях профильных комитетов. Проект бюджета на 2026 года планируют принять 15 декабря на заседании облдумы.