Зарубежные СМИ: В чем суть варианта мирного плана Украины?

«Евротройка» хочет обсудить мирный план по Украине лично с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в эти выходные, сообщил Дональд Трамп. 10 декабря глава Белого дома уже провел телефонный разговор с лидерами Великобритании, Франции и Германии и отметил, что беседа была «в довольно жестких формулировках». Вместе с этим Украина отправила США свой вариант плана мирного урегулирования в ответ на предложения, которые Вашингтон присылал Киеву ранее. По данным Financial Times, Белый дом не предусматривает вывода российских войск из восточной части Донбасса, и предлагает создать аналог демилитаризованной зоны между Северной и Южной Кореей. Как сообщали СМИ, заключить сделку Вашингтон рассчитывает до 25 декабря. Зарубежная пресса приводит детали встречного предложения Украины и отмечает, что неуступчивость Киева вызывает опасения европейских союзников. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

После нескольких дней консультаций с европейскими союзниками Киев направил свой вариант мирного плана. По данным Axios, документ включает варианты решению двух спорных вопросов: передачу украинских территорий и управление Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе. Однако каким образом предлагается устранить конфликт сторон, не уточняется. По словам собеседников, свой вариант мирного урегулирования Киев хочет обсудить с американской стороной уже 11 декабря.

Источники British Broadcasting Corporation с Даунинг-стрит описывают переговоры «евротройки» с Белым домом как «постепенное приближение к соглашению», но подчеркивают, что процесс все еще остается сложным. Камень преткновения, по их словам, это обмен территориями и вопрос, насколько разумно ждать от Киева фактической передачи земель, которые он считает своими. Тем не менее британское правительство все еще уверено, что решения по Украине должна принимать только сама Украина. Это основной аргумент, который европейские лидеры пытаются донести Вашингтону, пишет British Broadcasting Corporation.

Лидеры «евротройки» отмечают, что сейчас критический момент переговоров. При этом Киев по-прежнему ограничен в каких-либо дипломатических маневрах из-за стремления Белого дома к быстрому миру, пишет Associated Press. Зеленский балансирует на грани между защитой украинских интересов и демонстрацией готовности к компромиссу перед Трампом.

CNN отмечает, что Украина обсуждает с американцами и европейцами три разных документа. Один представляет собой обновленный мирный план США, который сократился с 28 до 20 пунктов. Второй, по словам самого Зеленского, касается гарантий безопасности. Третий посвящен восстановлению Украины после окончания конфликта.

Что касается последнего пункта, то как предполагает Bloomberg, одним из главных участников процесса может стать инвестфонд BlackRock. Дональд Трамп опубликовал пост о переговорах по восстановлению Украины и фото, на котором среди участников дискуссии был и глава крупнейшей в мире инвестиционной компании Ларри Финк. Год назад компания собиралась создать отдельный Фонд развития Украины и привлечь на восстановление страны $2,5 млрд.