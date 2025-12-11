обновлено 11:14
Два человека погибли при взрыве в лаборатории пермского политеха
В лаборатории Пермского национальный исследовательского политехнического университета произошел взрыв. В результате инцидента два человека погибли, двое пострадали.
ЧП произошло в лаборатории аэрокосмического факультета, расположенной на улице Академика Королева. В двухэтажном здании взорвался гидродинамический стенд.
По данным «Ъ-Прикамье», на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СКР по Пермскому краю. Проводится процессуальная проверка.