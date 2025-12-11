В Бурятии возбуждено уголовное дело после пожара в торговом центре

Дознаватели МЧС России ведут расследование по уголовному делу, возбужденному по факту пожара в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ. Дело расследуется по статье «Уничтожение или повреждение имущества в крупном размере путем неосторожного обращения c огнем», сообщает ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

Возгорание в «Баянголе» тушили почти сутки, 10 и 11 декабря. Было эвакуировано 50 человек, 5 — понадобилась медпомощь, в том числе 3 — госпитализация. Улан-Удэнский пожарно-спасательный гарнизон работал в полном составе — 92 специалиста и 23 единицы техники. Локализация пожара усложнялась большими размерами здания, его сложной конструкцией, а также наличием горючих материалов в отделке. Пожар был ликвидирован на площади около 1,1 тыс. кв. м.

Городские власти Улан-Удэ в настоящее время заняты расчисткой наледи, образовавшейся после тушения на улицах и во дворах домов, прилегающих к торговому центру.

Влад Никифоров, Иркутск