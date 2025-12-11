Новый дедлайн, установленный Дональдом Трампом для достижения принципиальных соглашений по урегулированию военного конфликта на Украине, а также обмен мнениями между США, Россией, ЕС и Украиной остаются одной из главных тем обсуждения в международных СМИ. Обозреватели отмечают сложный ход переговоров, особенно уделяя внимание разным позициям США и ЕС.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Трамп и Путин против Европы?

Президент США снова требует ускорить процесс мирных переговоров. При этом кажется, что он сам не знает точно, в каком состоянии на данный момент находятся переговоры. Со всеми международными встречами, челночной дипломатией и многочисленными телефонными разговорами между участниками мирного процесса довольно сложно уследить за всем. Например, в воскресенье Дональд Трамп возмущался, что президент Украины Владимир Зеленский еще не ознакомился с последней версией мирного плана. Но о какой именно версии он говорил?

Интенсивная работа над украинским планом продолжается, заявили европейские лидеры после телефонного разговора с Трампом

Источники описывают ситуацию как «медленное, но верное продвижение в сторону соглашения», но они подчеркивают сложность достижения этого самого соглашения. Главным камнем преткновения остаются украинские территории и вопрос о том, насколько реально или разумно ожидать, что Киев возьмет и откажется от земель, которые считает своими. Британское правительство давно сформулировало свое мнение о том, что все решения, касающиеся Украины, должна принимать Украина. И это тот довод, который европейские правительства приводят Вашингтону, но в то же время публично и в частных разговорах превозносят решимость Трампа положить конец этой войне.

Проблемы европейской безопасности не ограничиваются отсутствием поддержки со стороны Трампа

Европейцы оказались зажаты между двумя враждебно настроенными к ним державами — Россией и Соединенными Штатами — в момент, когда предстоит принять ключевые решения о будущем Украины. Европейские лидеры надеются замедлить стремительный натиск Трампа на Зеленского, предложив встречу между Украиной, Европой и США для выработки совместного мирного предложения, которое будет представлено России.

Европейцы не способны быстро заменить ключевые элементы американской военной мощи — спутниковую разведку, ПВО, дальнобойные ракеты, систему управления и контроля. И уж точно они не смогут сделать это к 2029 году — сроку, который европейские военные считают крайним для создания системы сдерживания России, закаленной войной на Украине.

Европе необходимо быть готовой вести войну в одиночку, потому что Трамп может решить ее не поддерживать, заявил один из высокопоставленных европейских чиновников.

План США по перестройке экономик России и Украины вызвал конфликт с Европой

В последние недели администрация Трампа передала своим европейским коллегам документы, излагающие ее видение восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику. Предложенные меры вызвали ожесточенную борьбу за столом переговоров между Америкой и ее традиционными союзниками в Европе. Результат может коренным образом изменить экономическую карту континента. В документах подробно описываются планы американских финансовых компаний и других предприятий использовать примерно $200 млрд замороженных российских активов для проектов на Украине, включая строительство крупного нового центра обработки данных, который будет работать от атомной электростанции, в настоящее время оккупированной российскими войсками. В другом приложении представлен общий план США по выводу российской экономики из кризиса, предусматривающий инвестиции американских компаний в стратегические сектора, от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике, а также содействие восстановлению потока российских энергоносителей в Западную Европу и остальной мир.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Ярослав Фокин, Евгений Хвостик