Подработку на новогодние праздники ищут 48% опрошенных петербуржцев

Около 48% петербуржцев планируют искать подработку в ближайшие три месяца. Соответствующее исследование провела платформа hh.ru. Из них 24% «определенно рассматривают» подобный вариант, еще 24% — «скорее рассматривают».

Только в ноябре работодатели СЗФО разместили почти 8 тыс. предложений для подработки. Наибольшая доля таких объявлений пришлась на Петербург (58%), далее следуют Ленобласть (15%), Вологодская, Калининградская (по 5%), Архангельская и Мурманская области (по 4%).

Петербуржцы, планирующие подработку в праздничный период, могут рассчитывать на заработок от 29,1 до 205,4 тыс. рублей в зависимости от сферы и формата занятости, количества отработанных часов.

Самыми востребованными вариантами временной занятости в ноябре 2025 года стали позиции курьеров — на них пришлось 16% всех предложений. На втором месте — продавцы-консультанты (8%). Далее следуют упаковщики (6%) и водители (4%).

Андрей Маркелов