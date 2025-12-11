Мэрия Дзержинска обжаловала взыскание миллионного экологического ущерба

Администрация Дзержинска подала апелляционную жалобу на решение о взыскании 15,8 млн руб. экологического вреда почвам. Осенью 2022 года по жалобе жителей инспектор Росприроднадзора обнаружил разлив неизвестного химического вещества с резким специфическим запахом на территории индустриального парка «Ока-Полимер». Жидкими отходами четвертого класса опасности было загрязнено более 4 тыс. кв. м земли, установить нарушителя не удалось. В итоге ущерб возложили на город, посчитав, что администрация Дзержинска не приняла должных мер по защите территории и допустила загрязнение почвы.

Городские власти не согласились с иском и последующим решением суда. Загрязненный участок относился к землям, государственная собственность на которые не разграничена. По мнению администрации Дзержинска, ссылавшейся на правовую позицию Конституционного суда РФ, местные власти не могут и не должны нести всю ответственность за ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов, учитывая, что загрязнителя надзорные органы не нашли, а сам земельный участок не разграничен. На МСУ тем самым возложили обязанность действовать от имени «государственного» собственника земли.

Жалобу мэрии Дзержинска апелляционный суд рассмотрит в конце января 2026 года. Финансово муниципалитет пострадать не должен в любом случае, потому что по решению суда ущерб 15,8 млн руб., предъявленный городской администрации, подлежит зачислению в бюджет Дзержинска.

Иван Сергеев