В Татарстане второй раз за день введен режим беспилотной опасности
В Татарстане в 10:41 объявили режим «беспилотной опасности». Об этом сообщает РСЧС.
В Татарстане второй раз за день введен режим беспилотной опасности
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Это уже второе введение режима за сутки. В первый раз режим ввели в 01:43, он действовал восемь часов — до 10:09. Спустя 40 минут после его отмены РСЧС повторно объявило о введении режима беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Казани введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов.