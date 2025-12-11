В Татарстане в 10:41 объявили режим «беспилотной опасности». Об этом сообщает РСЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане второй раз за день введен режим беспилотной опасности

Это уже второе введение режима за сутки. В первый раз режим ввели в 01:43, он действовал восемь часов — до 10:09. Спустя 40 минут после его отмены РСЧС повторно объявило о введении режима беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту Казани введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов.

Анна Кайдалова