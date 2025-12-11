Состоялись торги на право заключения договора КРТ «Комсомольский»

Сегодня, 11 декабря, состоялись торги на право заключения договора комплексного развития территории в микрорайоне Комсомольском. Информация размещена на сайте «ГИС-торги». По данным «Ъ-Прикамье», в аукционе участвовали двое претендентов. Торги выиграла компания ПЗСП, итоговая стоимость договора КРТ составляет 26,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Реновации подлежат две территории общей площадью порядка 25 га, расположенные в правобережной части Перми. Завершить проект нужно в течение 15 лет со дня заключения договора о КРТ. На территории для освоения расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью около 41,9 тыс. кв. м, а также объекты нежилого фонда. Победитель торгов должен будет расселить 24 многоквартирных ветхих и аварийных дома.

Микрорайон Комсомольский находится в 20 минутах езды от центра города, рядом расположена железнодорожная станция Комсомольская. На прилегающих территориях есть объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы и детские сады, а также зеленые зоны и парки. Все средства с торгов будут направлены на расселение ветхого и аварийного жилья и улучшение условий жизни жителей Пермского края.