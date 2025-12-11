Состоялись торги на право заключения договора КРТ «Комсомольский»
Сегодня, 11 декабря, состоялись торги на право заключения договора комплексного развития территории в микрорайоне Комсомольском. Информация размещена на сайте «ГИС-торги». По данным «Ъ-Прикамье», в аукционе участвовали двое претендентов. Торги выиграла компания ПЗСП, итоговая стоимость договора КРТ составляет 26,5 млн руб.
Реновации подлежат две территории общей площадью порядка 25 га, расположенные в правобережной части Перми. Завершить проект нужно в течение 15 лет со дня заключения договора о КРТ. На территории для освоения расположены 56 многоквартирных жилых домов общей площадью около 41,9 тыс. кв. м, а также объекты нежилого фонда. Победитель торгов должен будет расселить 24 многоквартирных ветхих и аварийных дома.
Микрорайон Комсомольский находится в 20 минутах езды от центра города, рядом расположена железнодорожная станция Комсомольская. На прилегающих территориях есть объекты социальной инфраструктуры, в том числе школы и детские сады, а также зеленые зоны и парки. Все средства с торгов будут направлены на расселение ветхого и аварийного жилья и улучшение условий жизни жителей Пермского края.