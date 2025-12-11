Дорогу в Астраханской области достроили после вмешательства прокуратуры

Капремонт дороги в Икрянинском районе завершился только после прокурорского вмешательства. Надзорное ведомство внесло представление заказчику работ — ГКУ «Астраханьавтодор», сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Работы проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В феврале этого года из-за срыва сроков «Астраханьавтодор» расторг контракт с подрядчиком. Нового исполнителя искать не спешили, из-за чего ремонт оказался под угрозой срыва.

Чтобы ускорить процесс, прокуратура Икрянинского района внесла представление. После этого «Астраханьавтодор» оперативно заключил контракт с другой компанией. В итоге ремонт дороги завершился и участок ввели в эксплуатацию.

Марина Окорокова