Приставы нашли должников на стоянке у ТРК «Планета»

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю провели рейд по выявлению должников. Мероприятие прошло на парковке возле торгового центра «Планета» в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

С помощью специального приложения «Мобильный розыск» приставы проверили более двухсот транспортных средств, и выявили наличие задолженностей у трех автовладельцев. В ходе более детальной проверки выяснилось, что один из должников является участником Специальной военной операции, в связи с чем исполнительное производство в отношении него приостановлено. Собственнику еще одного автомобиля, имевшему задолженность в размере 26 тыс. руб., было выдано извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю. У владельца ВАЗ-112, накопившего долги по налогам, кредитам и сборам на сумму 440 тыс. руб., машина была арестована и отправлена на спецстоянку. Если собственник не погасит долги, автомобиль реализуют на торгах.

В ГУ ФССП напомнили, что такие рейдовые мероприятия проводятся регулярно по всему Пермскому краю.