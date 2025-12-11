В Ростовской области прокуратура отменила арест счета вдовы бойца СВО

Прокуратура Шолоховского района добилась возврата 160 тыс. руб. вдове участника СВО, которые судебные приставы ошибочно списали с ее банковского счета после погашения задолженности. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что проверка началась по обращению пострадавшей. Выяснилось, что судебный пристав-исполнитель арестовал банковский счет гражданки и взыскал с него 160 тыс. руб. При этом задолженность уже была погашена до применения принудительных мер.

Прокуратура подала протест на действия судебного пристава. После вмешательства надзорного ведомства обеспечительную меру отменили, а деньги вернули заявительнице.

Валентина Любашенко