«Индекс бургера» на Кавказе вырос на 11%, но остается самым низким в стране

Исследовательская компания «Ромир» подвела итоги третьего квартала 2025 года по «индексу бургера» — показателю покупательской способности населения. В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) жители купили на 11% больше бургеров на среднюю зарплату, чем год назад. Этот индекс достиг 313 бургеров — минимум среди всех округов, пишет РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Индекс бургера» измеряет, сколько стандартных бургеров человек купит на месячную зарплату до вычета налогов. Компания берет среднюю цену бургера из реальных чеков и делит среднюю зарплату по Росстату на эту цену. Данные собирают с 40 тыс. потребителей из 15 тыс. домохозяйств по всей России. Такой подход отражает реальное поведение покупателей в магазинах и кафе.

По России индекс вырос на 18% и составил 574 бургера. Москва лидирует с 1025 бургерами — прирост 23%. Дальневосточники показали рекорд: +30% до 685 бургеров. Сибирь прибавила 29% (555 бургеров), Урал — 15% (571), Приволжье — 13% (443).

Центральный округ подскочил на 23% до 734 бургеров, Северо-Западный — до 618. ЮФО отстал с +8% (385 бургеров). Директор по работе с клиентами «Ромира» Маргарита Абрамкина связывает рост с подъемом реальных доходов россиян. Региональные различия сохраняются, но жители большинства округов покупают больше бургеров, чем год назад. Маргарита Абрамкина видит в этом шансы для сетей фастфуда, локальных брендов и стритфуда.

Станислав Маслаков