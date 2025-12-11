Новосибирская область может вывезти более миллиона тонн зерна урожая 2025 года

Урожай 2025 года в Новосибирской области составил 3 млн т зерновых и зернобобовых культур, а также более 600 тыс. т технических культур. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Глава региона 11 декабря провел итоговую пресс-конференцию 2025 года. По его данным, прирост сельскохозяйственного производства в сопоставимых ценах оценивается примерно в 2%. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых составила 27,4 ц/га.

«Благодаря этому мы понимаем, что более 1 млн т продукции мы уже можем продать за пределы нашего региона»,— отметил губернатор.

В 2024 году аграрии Новосибирской области собрали 2,56 млн т зерна и 490 тыс. т технических культур.

Валерий Лавский