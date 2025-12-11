В Башкирии предлагаемые зарплаты специалистов по робототехнике выросли на 8%

За 11 месяцев этого года медианное зарплатное предложение для специалистов с навыками робототехники в Башкирии выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8% — с 65 тыс. до 70 тыс. руб., сообщает пресс-служба hh.ru Урал.

Регионами-лидерами по росту зарплат стали Свердловская область — +46% (с 60 тыс. до 87,8 тыс. руб.), Татарстан — +37% (с 73,6 тыс. до 100,6 тыс. руб.) и Московская область — +44% (с 62 тыс. до 89,3 тыс. руб.).

В среднем по России медианные предлагаемые зарплаты для таких специалистов составили 79,7 тыс. руб., что на 14% выше показателя за январь-ноябрь прошлого года (79,1 тыс. руб.). При этом ожидаемый заработок россиян с навыками в области робототехники выше предлагаемой зарплаты на 25% (100 тыс. руб.).

Майя Иванова