Бывший тренер «Трактора» Рафаэль Рише перешел в омский «Авангард»

Рафаэль Рише, три недели исполнявший обязанности главного тренера челябинской хоккейной команды «Трактор», подписал контракт с омским «Авангардом». Договор действует до 2027 года, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Господин Рише уже прибыл в Омск и в ближайшие дни начнет свою работу с командой. «Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте. Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише»,— прокомментировал назначение генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

Рафаэлю Рише 31 год. Трудился в юниорских канадских лигах. В 2024 году вошел в тренерский штаб ХК «Трактор». В том числе с 17 ноября по 8 декабря он исполнял обязанности главного тренера челябинской команды, после того как ее покинул Бенуа Гру.