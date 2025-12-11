ГИБДД напомнила о дедлайне в новых регионах для смены номеров машин на российские

Госавтоинспекция напомнила, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях необходимо сменить номера автомобилей на российские до конца года. С 1 января за нарушение требования будет назначаться штраф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

За первое правонарушение предусмотрен штраф до 800 руб. За повторное — штраф 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок до трех месяцев. Требование касается граждан и юрлиц.

«Особое внимание Госавтоинспекция обращает на недопустимость использования регистрационных знаков Донецкой и Луганской Народных Республик либо Украины, если на автомобиль уже выданы российские документы и номера»,— отмечается в сообщении. За это предусмотрено лишение прав на срок до года.

С августа 2022 года в новых регионах было перерегистрировано 1,2 млн автомобилей.