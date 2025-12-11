В Татарстане в 10:09 отменили режим беспилотной опасности. Информация об этом поступила в приложение МЧС России.

В Татарстане спустя восемь часов сняли режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим объявили в 01:43, он действовал восемь часов. Об ограничениях работы в аэропортах республики не сообщалось.

Анна Кайдалова