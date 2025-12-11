1,5 млрд рублей вложат в благоустройство Ижевска в 2026 году

В рамках обсуждения муниципального бюджета на 2026 год в Городской думе Ижевска было объявлено о выделении более 1,5 млрд руб. на благоустройство городских территорий, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В следующем году планируется преображение рекордного количества парков и скверов. Благоустроительные работы будут проводиться одновременно на семи общественных территориях.

«Среди ключевых объектов — финальный этап благоустройства Березовой рощи и продолжение работ в Елки-парке в Устиновском районе. Также ожидается сдача второй очереди реконструированной набережной Ижевского пруда, а в бюджете предусмотрены средства на проектирование первого этапа реконструкции набережной от плотины до Монумента дружбы народов»,— говорится в сообщении.

Дополнительно запланированы работы по благоустройству квартала вокруг здания Арсенала и Ива-парка, а также создание парка «Патриот» у Дворца детского (юношеского) творчества.

Анастасия Лопатина