В Астрахани полицейского подозревают в получении взятки

Астраханские следователи возбудили уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного полиции. Правоохранителя подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Известно, что полицейский якобы получил 50 тыс. руб. от местного жителя за незаконный возврат ранее изъятого у него автомобиля. Передача денег проходила под контролем правоохранителей, после чего подозреваемого задержали.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова