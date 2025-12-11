В Самарской области автомобиль наехал на опору линии электропередач, погиб человек

В среду, 10 декабря, около полудня на 20-м км автодороги Самара — Новокуйбышевск произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Самарской области.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации ведомства, автомобиль «Лада 2110» двигался со стороны Чапаевска в направлении Самары. Водитель не справился с управлением и наехал на опору линии электропередач.

До приезда медиков пассажир автомобиля погиб на месте ДТП. Водителя доставили в медицинское учреждение.

Руфия Кутляева