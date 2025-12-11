ВРП Новосибирской области достигнет в 2025 году 2,7 трлн рублей

Валовой региональный продукт (ВРП) Новосибирской области в 2025 году составит 2,7 трлн руб. Предварительные итоги работы областной экономики подвел губернатор Андрей Травников на итоговой в этом году пресс-конференции.

Пресс-конференция состоялась 11 декабря. «Рост в сопоставимых ценах к 2024 году, то есть фактический рост составит около 2%»,— отметил глава региона. По его данным, прирост ВРП сложился благодаря большинству отраслей новосибирской экономики.

Объем инвестиций в основной капитал новосибирских предприятий в 2025 году ожидается в сумме 628,2 млрд руб. Это на 1,5% больше, чем годом ранее.

По итогам 2024 года ВРП области составил около 2,4 трлн руб., добавив к результату 2023-го 2,1%.

