«Спокойная ночь» наступила досрочно

Рукопись песни «Спокойная ночь» с автографом Виктора Цоя была продана «Литфондом» досрочно. Об этом “Ъ FM” рассказали в аукционном доме. Точная цена продажи не разглашается, но эксперты оценивают стоимость подобных лотов в несколько миллионов рублей. Подробности — у Александра Мезенцева.

Песня «Спокойная ночь» вошла в альбом «Группа крови» 1988 года. Изначально лист с записанным на нем текстом песни выставили на аукцион за 1 млн руб. Торги должны были пройти 18 декабря. Но рукопись с автографом Цоя была продана досрочно потенциальному покупателю. Об этом в беседе с “Ъ FM” сообщил гендиректор аукционного дома «Литфонд». Он рассказал, что цену продажи не могут разглашать по соглашению с клиентом.

Президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант считает, что стоимость лота может доходить до нескольких миллионов рублей: «Рукописи поэтов, писателей, музыкантов — частый лот на многих аукционах мира. В России редкие рукописи пользуются большой популярностью среди коллекционеров и арт-дилеров. На Викторе Цое выросло целое поколение, эти поклонники уже состоялись. Что касается стоимости, рукопись, как и картина великого мастера, является уникальной, и у нее может быть и уникальная стоимость. Могут заплатить несколько миллионов».

Ранее «Литфонд» выставлял на продажу другие раритеты, связанные с Цоем. Так, рукопись песни «Хочу перемен» была выкуплена 3,5 млн руб. “Ъ FM” связался с давней близкой подругой Цоя, американской певицей Джоанной Стингрей и спросил, как она относится к подобным аукционам: «Я рада, что люди не забудут его, что его помнят и хотят, чтобы его песни пели. Надеюсь, что рукопись подлинная, и ее никто не украл. У меня тоже есть ряд интересных экспонатов, и я хотела бы показать мой архив на большой выставке в России. Мне не интересно выставлять одну или две вещи на аукцион. И я просто рада, что Цой жив».

Но переживать за подлинность листовки не стоит, уверяют эксперты. Рукопись Цоя 1986 года завизирована методистом межсоюзного дома самодеятельного творчества Ниной Барановской. Это она отвечала за предварительную цензуру текстов исполняемых песен в Ленинградском рок-клубе. Ею же проставлена подпись и дата на листовке — 7.06.86. Этот факт повышает значимость экспоната, говорит коллекционер Александр Вихров: «Исключительно замечательный экспонат в чьей-то коллекции. У него есть самое главное — потрясающий подтвержденный провенанс, происхождение этого автографа подтверждено еще и подписью журналистки. Он не может быть подделкой. У этого автографа есть своя история. Это особенно ценят коллекционеры. Есть такое понятие — иконографическая коллекция — она посвящена отдельной персоне. Автограф — мечта любого коллекционера. Цой — фигура, несомненно, культовая, интерес к которой только возрастает».

Пока одним из самых дорогих лотов, связанных с Виктором Цоем остается рисунок «квадратного человека», выполненный певцом. Его прошлой осенью продали на аукционе современного искусства за рекордные 8 млн руб.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде. После окончания школы поступил в художественное училище имени Валентина Серова (ныне Николая Рериха), но оттуда его отчислили за неуспеваемость. Он поступил в ПТУ и получил специальность резчика по дереву Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Конрадт В начале 1980-х «Кино» представляло из себя акустический дуэт Виктора Цоя и Алексея Рыбина под названием «Гарин и гиперболоиды», исполнявший биг-бит и буги с текстами, напоминавшими дворовые песни, — искренними, немного прямолинейными и энергичными одновременно Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» При помощи Бориса Гребенщикова (объявлен иностранным агентом) и музыкантов «Аквариума» Цой и Рыбин записали свою первую программу. Полноценный состав группы сформировался во время записи второго альбома «Начальник Камчатки». Изображенный на обложке альбома будущий барабанщик «Кино» Георгий «Густав» Гурьянов присоединился к группе лишь в конце рабочего процесса и на записи фактически отсутствовал. Он появился в роли перкуссиониста на финальной «Прогулке романтика» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Альбом был записан в 1982 году и получил название «45» — именно столько составляла продолжительность его звучания

На фото (на переднем плане слева направо): музыкант Сергей Курехин, лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (признан иностранным агентом) и лидер группы «Кино» Виктор Цой Фото: ТАСС / Интерпресс / Валентин Барановский «Витька был упорным и трудолюбивым человеком,— писал Алексей Рыбин.— Кое-какие песни у него рождались очень быстро, но над большей частью того, что было написано им в период с 1980 по 1983 год, он сидел подолгу, меняя местами слова, проговаривая вслух строчки, отбрасывая лишнее и добавляя новые куплеты, чтобы до конца выразить то, что он хотел сказать. На уроках в своем ПТУ он писал массу совершенно дурацких и никчемных стишков, рифмовал что попало, и это было неплохим упражнением, подготовкой к более серьезной работе»

Второй альбом группы, «46», был записан уже без участия Алексея Рыбина, который покинул группу Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» В 1983 году Виктор Цой (в центре на первом плане), пытаясь избежать призыва в армию, лег в в психиатрическую больницу. Там он провел полтора месяца. Весной следующего года группа записала песню «Я объявляю свой дом безъядерной зоной». Она открыла второй фестиваль Ленинградского рок-клуба в 1984 году и была признана лучшей антивоенной песней Фото: Наташа Васильева-Халл / ТАСС Отчасти ориентируясь на своих англоязычных кумиров, отчасти самостоятельно Цой выстроил, возможно, самый удачный сценический образ: задранный подбородок, гордый профиль, всегда в черном Фото: Александр Чумичев и Александр Шогин / ТАСС К моменту расцвета деятельности Ленинградского рок-клуба Виктор Цой и «Кино» были его звездами наряду с «Аквариумом», «ДДТ», «Алисой», «Телевизором» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1985 году Виктор Цой женился на администраторе группы Марьяне, с которой познакомился за три года до этого на ее дне рождения. По воспоминаниям Марьяны, 19-летний Витя возмутил именинницу не характерной для его возраста уверенностью в себе. Марьяна в то время работала костюмером в Ленинградском государственном цирке, именно она обеспечила группе «Кино» уникальный концертный гардероб, состоявший из списанных цирковых костюмов. В 1985 году у Виктора и Марьяны родился сын Саша (на фото). Пара рассталась (но так и не развелась официально) в 1989 году, когда Цой познакомил Марьяну со своей новой девушкой Натальей Разлоговой Фото: Наташа Васильева-Халл / ТАСС Во второй половине 1980-х Виктор Цой работал кочегаром в котельной на улице Блохина в Санкт-Петербурге, в народе получившей название «Камчатка». Помимо него, там кочегарили поэт Александр Башлачев и основатель группы «Алиса» Святослав Задерий. В «Камчатке» проходили концерты, в 1987 году она стала съемочной площадкой фильма «Рок», там даже играли свадьбу. Сейчас в «Камчатке» (на фото) находится клуб-музей Виктора Цоя Фото: Коммерсантъ / Никита Инфантьев Большое влияние на музыканта оказали его друзья — творческая группа «Новые художники». Все участники «Кино», кроме гитариста Юрия Каспаряна, занимались живописью. «Новые художники» активно сотрудничали с рок-клубом — оформляли концерты и пластинки, проводили выставки Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В последние годы Цой, по свидетельствам близких, замкнулся в себе и практически не выходил из дома. Он не хотел гулять по улицам, собирать вокруг себя толпы людей, становиться объектом наблюдения. Все это не приносило ему удовольствия. Та известность, которую он получил, была, по его словам, только доказательством того, что он в этой жизни чего-то стоит Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Зимой 1987 года в Ялте проходили съемки фильма «Асса» Сергея Соловьева с участием Виктора Цоя. Именно там он встретил Наталью Разлогову, которой было суждено стать его второй и последней спутницей. Она работала ассистентом у помощника режиссера Виктора Трахтенберга. «Удивительно то, что мы с этой дамой абсолютно разные,— вспоминала Марьяна Цой. — Я даже представить не могла, что Вите может понравиться такая девушка. Насколько я не владею собой, настолько она собой владела. Я — это бочка с порохом. Она — абсолютная скала...» Фото: Валентин Барановский / Интерпресс / ТАСС Во время съемок фильма «Игла» в 1987 году Виктор Цой написал свою легендарную «Звезду по имени Солнце». Ее премьера состоялась в Политехе города Алматы во время сольного концерта. По рассказам режиссера фильма Рашида Нугманова, песня была написана на его гитаре и в его квартире в Казахстане. Альбом «Звезда по имени Солнце» стал последним, изданным при жизни Цоя

Ангелина Зотина