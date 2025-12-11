«Спокойная ночь» наступила досрочно
Лист с текстом песни Виктора Цоя выкупили до торгов
Рукопись песни «Спокойная ночь» с автографом Виктора Цоя была продана «Литфондом» досрочно. Об этом “Ъ FM” рассказали в аукционном доме. Точная цена продажи не разглашается, но эксперты оценивают стоимость подобных лотов в несколько миллионов рублей. Подробности — у Александра Мезенцева.
Фото: Фотоархив журнала "Огонёк"
Песня «Спокойная ночь» вошла в альбом «Группа крови» 1988 года. Изначально лист с записанным на нем текстом песни выставили на аукцион за 1 млн руб. Торги должны были пройти 18 декабря. Но рукопись с автографом Цоя была продана досрочно потенциальному покупателю. Об этом в беседе с “Ъ FM” сообщил гендиректор аукционного дома «Литфонд». Он рассказал, что цену продажи не могут разглашать по соглашению с клиентом.
Президент юридической фирмы «Левант и партнеры» Матвей Левант считает, что стоимость лота может доходить до нескольких миллионов рублей: «Рукописи поэтов, писателей, музыкантов — частый лот на многих аукционах мира. В России редкие рукописи пользуются большой популярностью среди коллекционеров и арт-дилеров. На Викторе Цое выросло целое поколение, эти поклонники уже состоялись. Что касается стоимости, рукопись, как и картина великого мастера, является уникальной, и у нее может быть и уникальная стоимость. Могут заплатить несколько миллионов».
Ранее «Литфонд» выставлял на продажу другие раритеты, связанные с Цоем. Так, рукопись песни «Хочу перемен» была выкуплена 3,5 млн руб. “Ъ FM” связался с давней близкой подругой Цоя, американской певицей Джоанной Стингрей и спросил, как она относится к подобным аукционам: «Я рада, что люди не забудут его, что его помнят и хотят, чтобы его песни пели. Надеюсь, что рукопись подлинная, и ее никто не украл. У меня тоже есть ряд интересных экспонатов, и я хотела бы показать мой архив на большой выставке в России. Мне не интересно выставлять одну или две вещи на аукцион. И я просто рада, что Цой жив».
Но переживать за подлинность листовки не стоит, уверяют эксперты. Рукопись Цоя 1986 года завизирована методистом межсоюзного дома самодеятельного творчества Ниной Барановской. Это она отвечала за предварительную цензуру текстов исполняемых песен в Ленинградском рок-клубе. Ею же проставлена подпись и дата на листовке — 7.06.86. Этот факт повышает значимость экспоната, говорит коллекционер Александр Вихров: «Исключительно замечательный экспонат в чьей-то коллекции. У него есть самое главное — потрясающий подтвержденный провенанс, происхождение этого автографа подтверждено еще и подписью журналистки. Он не может быть подделкой. У этого автографа есть своя история. Это особенно ценят коллекционеры. Есть такое понятие — иконографическая коллекция — она посвящена отдельной персоне. Автограф — мечта любого коллекционера. Цой — фигура, несомненно, культовая, интерес к которой только возрастает».
Пока одним из самых дорогих лотов, связанных с Виктором Цоем остается рисунок «квадратного человека», выполненный певцом. Его прошлой осенью продали на аукционе современного искусства за рекордные 8 млн руб.