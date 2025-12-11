NASA потеряло связь с марсианским космическим аппаратом Maven

NASA потеряло связь с космическим аппаратом Maven, который 11 лет находится на орбите Марса. Сигнал пропал 6 декабря, сообщила пресс-служба агентства. Специалисты выясняют причины.

Аппарат Maven

Фото: NASA Аппарат Maven

Фото: NASA

Maven был запущен в ноябре 2013 года и вышел на орбиту Марса в сентябре 2014-го. С его помощью специалисты исследуют верхние слои атмосферы Марса. Например, благодаря Maven исследователи выяснили, что именно Солнце стало причиной превращения климата Марса из влажного и теплого в сухой и холодный.

Космический аппарат также обеспечивает связь наземных станций NASA с марсоходами. У агентства есть еще два космических аппарата на орбите Марса — Mars Reconnaissance Orbiter, запущенный в 2005 году, и Mars Odyssey, запущенный в 2001-м.