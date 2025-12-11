В Саратове москвича будут судить по делу о взятке при реконструкции оперного театра

Волжский районный суд Саратова рассмотрит дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) главному инженеру Саратовского академического театра оперы и балета. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области. На скамье подсудимых окажется 52-летнй москвич.

По версии следствия, в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года обвиняемый передал 1,1 млн руб. указанную сумму главному инженеру театра Александру Колесникову за ускоренное согласовании документов на реконструкцию. Деньги предназначались за покровительство при внесении изменений в контракт, касающихся поставляемого оборудования, и получении положительных заключений по ним.

В надзорном ведомстве уточнили, что обвиняемый действовал от имени субподрядных организаций, выполнявших работы на объекте. "Денежные средства были переданы за содействие, которое взяткополучатель мог обеспечить благодаря своему должностному положению, а также связям в государственных и муниципальных учреждениях",— сообщили в прокуратуре.

В августе текущего года Волжский районный суд уже признал Александра Колесникова виновным в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и дал ему пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Никита Маркелов