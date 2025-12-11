Нижегородский аэропорт принял 16 летевших в Москву самолетов

В ночь на 11 декабря Нижегородский аэропорт «Чкалов» (управляется УК «Аэропорты регионов») в качестве запасного принял 16 самолетов, летевших в Москву.

В связи атакой БПЛА в московских аэропортах были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, в Нижнем Новгороде по решению экипажей пассажиры московских рейсов ожидают вылет на борту самолетов или в пассажирском терминале. С ними работают представители авиакомпаний.

В здании аэропорта установлены питьевые фонтанчики и дополнительные кулеры с водой. Пассажирам выдали пуфы и матрасы.

Как писал «Ъ», за ночь над российскими регионами силы ПВО сбили 287 беспилотников. По данным Минобороны РФ, 40 из них уничтожили над территорией Московской области.

Андрей Репин