Власти Турции не заметили жалоб россиян на проблемы с обменом старых долларов

Власти Турции не фиксируют массовых жалоб российских туристов на затруднения при обмене долларов прежнего образца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник «во властных структурах страны». Собеседник агентства добавил, что власти изучают сообщения по этой теме. Представители туристического сектора в Анталье также заявили «РИА Новости», что российские туристы не жаловались на подобные проблемы.

В турецкой Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов заявили ТАСС, что власти страны не вводили никаких запретов на оборот долларов прежнего образца. Утверждения о поступлении на рынок большого количества фальшивых купюр являются слухами, настаивают представители рынка. «Доллары любого образца принимаются в обменных пунктах и в банках», — заявили собеседники агентства.

Российские туристы давно начали жаловаться на нежелание некоторых обменных пунктов в Турции принимать доллары старого образца. Сегодня издание Trkiye Gazetesi сообщило, что в туристических районах Турции все чаще отказываются принимать старые купюры номиналом $50 и $100. Согласно публикации, это связано с увеличением поддельных банкнот на рынке в этом году. Издание добавляло, что старые купюры если и соглашаются менять, то по курсу на две-три лиры ниже.

Долларами нового образца считаются купюры выпуска 2013 года и позднее, в обновленном дизайне. После редизайна долларов купюры стали называть «голубыми долларами» из-за нового оттенка. По центру банкнот появилась синяя полоска.