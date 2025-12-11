За поджог подстанции по указанию мошенников задержан житель Иркутска

В Иркутске правоохранители задержали 22-летнего местного жителя по делу о поджоге трансформаторной подстанции в микрорайоне Юбилейный. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, в результате действий злоумышленника были обесточены 17 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. После анализа записей с камер видеонаблюдения фигуранта дела задержали в течение нескольких часов.

Правоохранители установили, что злоумышленник действовал по указанию телефонных мошенников и снимал свои действия на телефон.

Александра Стрелкова