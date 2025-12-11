Euroclear не смог добиться передачи иска пермского бизнесмена в столичный арбитраж

Арбитражный суд Пермского края отказал в ходатайстве Euroclear Bank (Брюссель, Бельгия) о передаче для рассмотрения в Арбитражный суд Москвы иска предпринимателя Игоря Колесникова. Последний взыскивает с бельгийского депозитария 7,3 млн руб. В 2021 году он через ВТБ приобрел ценные бумаги Poly LN Equity, держателем которых является ответчик. После начала СВО Euroclear заблокировал операции с активами российских участников рынка. В итоге господин Колесников был вынужден продать ценные бумаги со значительным дисконтом.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ходатайстве представители банка указывали, что счета Игоря Колесникова открыты в Национальном расчетном депозитарии, который находится в Москве. Кроме того, в столице находится и ряд доказательств, имеющих отношение к делу. Суд в итоге в удовлетворении ходатайства отказал. Рассмотрение спора по существу начнется в феврале следующего года.