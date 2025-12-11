В парке «Зеленодольск» построят сети водоснабжения за 70 млн рублей

В Татарстане на строительство наружных сетей водоснабжения в индустриальном парке «Зеленодольск» выделили 70 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик должен выполнить строительно-монтажные, земляные работы и возвести новые сети водоснабжения. Сдать объект и ввести его в эксплуатацию планируется до 1 декабря 2026 года.

Индустриальный парк «Зеленодольск» расположен на границе Казани и Зеленодольского района, в 150 метрах от федеральной трассы М-7 «Волга».

Финансирование полностью обеспечено из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает «Главстрой Республики Татарстан».

