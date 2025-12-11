83 единицы техники вышли ночью для расчистки дорог в Ижевске

В Ижевске в ночь на 11 декабря для расчистки дорог вышли 83 единицы техники, включая комбинированные дорожные машины, грейдеры и мини-погрузчики. Как сообщает пресс-служба администрации города, основное внимание уделяется магистралям, по которым движется общественный транспорт.

Отмечается, что днем на улицах города работает 105 единиц дорожной техники, продолжается обработка проезжей части противогололедными материалами. Бригады ручного труда занимаются расчисткой тротуаров, лестничных спусков и зон пешеходных переходов.

Анастасия Лопатина