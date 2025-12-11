Бюджет Башкирии на 2026 год увеличили на 2,1 млрд рублей

С учетом поправок к проекту закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», принятому в первом чтении в ноябре, бюджет республики увеличится на 2,1 млрд руб., сообщает пресс-служба Курултая Башкирии. Депутаты планируют рассмотреть новую редакцию законопроекта в окончательном чтении на декабрьском пленарном заседании.

Совокупный объем предполагаемых доходов, таким образом, увеличился до 316,2 млрд, расходов — до 338,7 млрд руб. Ожидаемый дефицит не изменился, он должен составить 22,5 млрд руб.

Снижение ожиданий по дивидендам компенсируется увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета и более высоким прогнозом по акцизам на нефтепродукты. Дополнительное финансирование направят, в первую очередь, «на нужды экономики и жилищно-коммунального комплекса», указано в пресс-релизе. В башкирском парламенте заверили, что «есть четкое понимание, за счет каких источников он будет финансироваться», поэтому «рисков для бюджетной устойчивости нет».

В Курултае также скорректировали параметры бюджета на плановый период 2027 и 2028 годов. Парламентарии называют проект «реалистичным и сбалансированным», не только обеспечивающим социальные обязательства, но и усиливающим «инвестиционную составляющую для дальнейшего устойчивого развития».

С учетом поправок в 2027 году доходы составят 334,7 млрд руб., расходы —343,7 млрд руб., дефицит — 9 млрд руб. В 2028 году бюджет прогнозируется бездефицитным, доходы планируются на уровне 353,9 млрд руб., расходы — 353,9 млрд руб.

Майя Иванова