В Ставрополе планируют построить акватермальный комплекс за 5,6 млрд рублей

В 2026 году в Ставрополе планирую приступить к строительству акватермального комплекса. Инвестпроект «Семейный городской курорт "Термолэнд – парк Ставрополь"» оценивают в 5,6 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме акватермального комплекса с фитнес-центром и бассейном, на территории объекта разместятся развлекательный центр, гостиница, объекты спорта и питания, а также сопутствующая инфраструктура.

Завершить проект планируют в 2035 году. На территории комплекса будет создано 150 рабочих мест.

В горадминистрации добавили, что кроме акватермального комплекса в Ставрополе реализуются еще 27 проектов на сумму 42,16 млрд руб.

Наталья Белоштейн