ТАСС: на поддельные запчасти жалуется каждый третий автосервис в России

Около трети автосервисов в России в этом году столкнулись с проблемой поддельных автозапчастей. Об этом говорится в исследовании агентства Gruzdev Analyze и международной сети автосервисов Fit Service.

При этом доля компаний, закупивших некачественные детали, снизилась в 2025 году до 32% против 37% в 2024-м. Больше всего специалистов (48%) сообщили, что столкнулись с некачественными моторными маслами и горюче-смазочными материалами. На втором месте по числу подделок — фильтры (32%). Затем следуют детали подвески и рулевого управления (17%).

Использование поддельных технических жидкостей и деталей ускоряют износ и приводят к выходу автомобиля из строя, предупредили авторы исследования. «Проблема подделок, помимо других факторов, также влияет на рост доли дорогостоящих ремонтов и увеличение средних чеков в автосервисах»,— пояснили эксперты (цитата по ТАСС). В этом году каждый шестой клиент автосервиса отдал за ремонт более 20 тыс. руб.