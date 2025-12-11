Глава СПЧ объяснил, почему снова менять Конституцию не следует

Внесенные в 2020 году поправки придали «национальный характер» Конституции России, утверждает глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его словам, российская Конституция от 1993 года «была как будто списана у других стран». Сейчас снова менять ее нет необходимости, считает глава СПЧ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Фадеев в интервью ТАСС заявил, что конституция 1993 года была «в хорошем смысле слова либеральная», но поправки «ее сделали все-таки более российской». Нынешняя версия конституции «позволяет функционировать государству, правовой системе». «Надо ли сейчас бросаться создавать новую конституцию? Нет, не надо... Она рабочая, наша конституция. И если сравнивать с конституциями других стран, она вполне качественная»,— уверен глава СПЧ.

Обновленная Конституция РФ была принята в июле 2020 года по итогам общероссийского референдума. По данным ЦИК, за внесение поправок в Основной закон страны проголосовало 77,92% участников референдума, против — 21,27%. Наиболее обсуждаемой из поправок стало так называемое обнуление президентских сроков Владимира Путина, что дало возможность ему переизбираться еще на два срока: в 2024 и 2030 годах.