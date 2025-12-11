«Чиновника будет контролировать другой чиновник»

Председатель профильного комитета Госдумы Василий Пискарев сообщил о внесении пакета законопроектов по борьбе с коррупцией. Смысл в том, чтобы отменить ежегодную подачу деклараций чиновников. Вместо этого предполагается проводить контроль доходов и расходов госслужащих на постоянной основе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает инициативу во многом спорной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Председатель профильного комитета Государственной думы Василий Пискарев сообщил о подготовке новых законопроектов, которые позволят перейти «на более высокий уровень противодействия коррупции». Согласно внесенным предложениям, чиновники освобождаются от обязанности ежегодно декларировать свои доходы. Вместо этого вводится так называемый непрерывный режим контроля посредством цифровизации.

Говоря по-простому, купил государственный служащий себе, скажем, Rolls-Royce и дорогую квартиру в центре Москвы, система это в раз зафиксировала и данные отправила куда следует. В результате появляется прямая законодательная возможность сделать соответствующие выводы сразу, а не ждать каждый раз марта-апреля, когда указанное лицо подаст декларацию. И система такая уже есть, она называется «Посейдон». Ее не обманешь, она все проанализирует и составит правильный отчет.

Как известно, в 2008 году был принят федеральный закон «О противодействии коррупции», который обязал сенаторов, депутатов и чиновников не только подавать декларации, но и публиковать их в свободном доступе для ознакомления всех желающих. Естественно, это дало возможность для многочисленных антикоррупционных разоблачений.

Нынче законодательство изменили, декларации о доходах публикуются в обобщенном, обезличенном виде, без указания персональных данных. То есть простой избиратель фактически не может узнать о том, сколько зарабатывает депутат, за которого он собирается голосовать. И вот, согласно новым предложениям, декларирование доходов предлагается и вовсе отменить. Получается так, что чиновника будет контролировать не общественность, а другой чиновник. Что он там решит, какой вывод сделает, как это узнать, непонятно.

Принято считать, что главный инструмент борьбы с коррупцией — прозрачность. А здесь получается, что ее нет. Соответственно, и проверяемый оказывается под постоянным колпаком. Причем так кажется, что «Посейдон» в перспективе не только служивых людей коснется, но и простых смертных тоже — это во-первых. А во-вторых, декларация — это документ, нарушение которого влечет ответственность. Если ее не подавать, значит, и ответственности, получается, нет. Видно, что законопроекты нуждаются в широком обсуждении.

Дмитрий Дризе