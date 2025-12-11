В Ярославле отменили поиск подрядчика для проекта по ликвидации шламонакопителя
В Ярославле отменено определение подрядчика для разработки проектной документации для ликвидации объекта накопленного вреда — шламонакопитель на улице Елены Колесовой. Соответствующее извещение размещено на сайте госзакупок.
Фото: Илья Бесхлебный
Торги были объявлены в октябре, в ноябре подвели их итоги. Однако контракт так и не был заключен: комиссия МУФАС выявила нарушения в действиях заказчика и уполномоченного органа. Итоговые протоколы были отменены, а сама закупка продлена до 12 декабря. 5 декабря было размещено извещение об отмене конкурса.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее проект за 22,3 млн руб. разрабатывало ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания» из Санкт-Петербурга. Контракт с ним был расторгнут в одностороннем порядке из-за недостоверных данных в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. После чего и начался поиск нового подрядчика.
Шламонакопитель в Дзержинском районе использовался с 1963 года по 1975 год в качестве прудов-отстойников завода «Лакокраска» для осветления сточных вод от производства фенолформальдегидных и эпоксидных смол, пентаэритрита, дифенилолпропана. После прекращения эксплуатации его засыпали грунтом. Сейчас представляет собой пустырь с признаками несанкционированной свалки бытовых отходов, рядом находятся жилые дома и объекты соцсферы.