ПЗСП представил рекордные показатели по продажам жилой недвижимости за два года

Ведущий застройщик Пермского края ПЗСП достиг рекордного показателя по продажам жилья за последние два года. По данным сервиса аналитики Объектив.РФ в ноябре объем реализации составил более 190 квартир, что свидетельствует об устойчивом спросе на проекты компании среди жителей Прикамья. Это самый высокий показатель среди всех застройщиков Пермского края. Наиболее востребованными у жителей Перми в ноябре среди проектов компании стали жилые комплексы «Красное яблоко», «Патриот» и «Три девятых».

По данным портала ЕРЗ.РФ ПЗСП три года подряд возглавляет ТОП застройщиков по объему текущего строительства в Пермском крае и входит в число сорока крупнейших строительных компаний России, являясь единственным представителем из Пермского края, входящим в этот перечень. ПЗСП также более 5 лет подряд присваивается наивысший рейтинг — 5 баллов по показателю своевременности ввода жилья.

Коммерческий директор ПЗСП Кирилл Николаев:

«Мы всегда уделяем особое внимание обратной связи от наших клиентов. Постоянное улучшение качества и сервиса позволяет нам удерживать доверие покупателей и стимулировать повторные обращения. Мы стремимся предлагать современное жилье с продуманной инфраструктурой и новыми технологиями, что особенно важно в условиях меняющегося рынка недвижимости. Наша цель — создавать комфортную среду для жителей Перми, развивая город».

По словам представителей компании, рост продаж обусловлен не только льготными программами ипотеки и снижением ключевой ставки Центробанком, но и стратегией, ориентированной на потребности покупателей. В ПЗСП отмечают, что сегодня прикамцы подходят к выбору недвижимости более взвешенно, делая выбор в пользу доступных цен, развитой инфраструктуры и выгодных предложений.

Аналитики рынка недвижимости отмечают, что такие показатели свидетельствуют о достаточно высокой активности покупателей и увеличении доверия к компании, которой удается сочетать качество, инновации и выгодные условия для своих клиентов. В ПЗСП считают, что достигнутые результаты подтверждают правильность выбранной стратегии и дают хороший фундамент для дальнейшего развития.

В следующем году ПЗСП продолжит расширять портфель проектов, внедряя новые технологии и заботясь о своих жильцах. Компания намерена и дальше позиционировать себя как надежного партнера для органов власти и современного застройщика, который возводит качественные и доступные жилые комплексы в Пермском крае.

Застройщики: ООО «Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская», ООО «Спецстрой ПЗСП-Вышка-2», ООО «Спецстрой ПЗСП-Яблочкова, 26». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.

АО «ПЗСП»