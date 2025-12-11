Турпоток в Челябинскую область за год увеличился на 14%

В третьем квартале 2025 года число организованных туристов, посетивших Челябинскую область, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с увеличением спроса на размещение в глэмпингах вблизи национальных парков и озер, сообщается в декабрьском докладе Центробанка «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«Дальнейшему развитию туристической инфраструктуры на Южном Урале будут способствовать значительные инвестиции, в том числе в рамках нацпроекта „Туризм и гостеприимство“. Они направлены на разработку и модернизацию туристических маршрутов, строительство новых, а также благоустройство и расширение уже существующих круглогодичных курортов»,— отмечает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Помимо этого, одним из значимых факторов развития туризма в Челябинской области является заметное увеличение количества культурных мероприятий.

В целом на Урале, по мнению ЦБ, растет популярность экологического, спортивного, водного и промышленного туризма. Этому способствуют развитие транспортной инфраструктуры, активное внедрение цифровых сервисов и новые гостиничные форматы.