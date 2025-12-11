Суд ждет экс-чиновника мэрии Кемерова за причинение ущерба на 61 млн рублей

Бывший глава управления городского развития администрации Кемерова предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий (ч.3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения). Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали в прокуратуре Кузбасса, по версии следствия, в 2021 году чиновник организовал проведение электронных аукционов на приобретение 33 квартир для переселения кемеровчан из аварийного жилья. По его указанию была подготовлена документация, которая позволила неплатежеспособному застройщику стать единственным участником и победителем торгов. В дальнейшем глава управления заключил с подрядчиком контракты на приобретение квартир, распорядился перечислить ему аванс в размере 61,2 млн руб.

В материалах дела указывается, что дом должен был быть введен в эксплуатацию до 1 декабря 2023 года, однако до настоящего времени он не возведен, квартиры в муниципальную собственность не переданы. Муниципалитету причинен ущерб на сумму 61,2 млн руб.

Илья Николаев